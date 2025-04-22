70 Bin Lira Maaşa Rağmen Çoban Bulamıyorlar

Yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde çoban sorunu, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüleri zor durumda bırakıyor. Hayvanlarını meralara çıkarmakta güçlük çeken köylüler, sırayla sürüyü otlatma yöntemine geçti.

"70 Bin TL Maaş Veriyoruz Ama Kimse Gelmiyor"

Köy sakinlerinden Serkan Arpat, geçen yıl da benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl 30-35 bin TL maaşla çoban çalıştırıyorduk, bu yıl ise 70 bin TL teklif ediyoruz ama yine yerli çoban bulamıyoruz," dedi. Yerli çobanların bölgeyi tanıdıkları için daha verimli çalıştığını dile getiren Arpat, yabancı çobanların bölgeyi bilmemesinden dolayı sorun yaşandığını söyledi.

Yayla Dönemine Kadar Geçici Çözüm: Sıra Sistemi

Havaların ısınmasıyla hayvanlarını köye yakın meralara çıkardıklarını belirten Arpat, "Şimdilik kendi aramızda sıra sistemi kurarak hayvanlarımızı merada otlatıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay sonra yaylalara geçeceğiz." dedi.

"İran'dan Çoban Getireceğiz"

Yerli çoban bulunamaması halinde çözümü sınır ötesinde arayacaklarını ifade eden köylülerden Yusuf Arpat, "İran'dan çoban getireceğiz" şeklinde konuştu.

Faruk Atlı ise yalnızca İnanlı köyünde değil, Yüksekova'nın birçok köyünde benzer çoban sıkıntısının yaşandığını, yerli çobanlara verilen maaşın 70 bin TL'ye kadar çıktığını ifade etti.

Köylüler, gençlerin bu mesleğe ilgisizliğinden şikayet ederken, hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından çoban temininin acil çözülmesi gereken bir sorun olduğunu vurguluyor.