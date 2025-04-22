Eşine Mesaj Atan Akrabasını Sokakta Vurdu
Kırıkkale'de yaşanan olayda, bir kişi eşine mesaj atan akrabasını tartışma sonrası tabancayla yaraladı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 14:55, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 14:56
Kent merkezinde bir kişi, eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında tabancayla yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale'de Yaşanan Olay
Kırıkkale'de Yeni Mahalle 241. Sokak'ta 25 yaşındaki E.Y. isimli şahıs, eşinin telefonuna mesaj atan H.M.E. ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Arkadaşlarıyla Birlikte Darbettikleri İddia Edildi
- E.Y., yanında bulunan arkadaşları H.D., Ş.D., T.Y. ve M.S.G. ile birlikte H.M.E.'yi darbettiler.
- Tartışma sırasında E.Y., akrabası olan H.M.E.'yi tabancayla ateş ederek omzundan yaraladı.
- 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu İyi
Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Olayla ilgili 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.