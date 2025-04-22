Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ve ilgililerin, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.