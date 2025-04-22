Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti . Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı .Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Orhan Şentürk idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

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