Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Yalova-Bursa kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 15:07, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 15:08
Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Orhan Şentürk idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazanın Detayları
Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsün Durumu
13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.