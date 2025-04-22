En Fazla Aranan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri

İŞKUR, en fazla aranan meslekleri, sektörleri ve geleceğin mesleklerini açıkladı. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler arasında ilk sırada garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

En Fazla Eleman İhtiyacı İmalat Sektöründe

İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, araştırma kapsamında 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağladıklarını, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu aktardı. Işıkhan, 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit ettiklerini kaydetti.

En Çok Açık İşin Tespit Edildiği Meslekler:

Garsonluk

Dikiş makineciliği

Satış danışmanlığı

Temizlik görevliliği

Gazaltı kaynakçılığı

Kasiyerlik

Paketleme ve konfeksiyon işçilikleri

Yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri

Bulmakta En Fazla Güçlük Çekilen Meslekler:

Garsonluk

Dikiş makineciliği

Kaynakçılık

Temizlik görevliliği

Sıvacılık

Satış danışmanlığı

Yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü

Gazaltı kaynakçılığı

Araştırmada Geleceğin Meslekleri de Yer Aldı:

Yazılım ve inşaat mühendislikleri

Yapay zeka

E-ticaret ve bilişim uzmanlıkları

Yapay zeka geliştiriciliği

Dil ve konuşma terapistliği

CNC operatörlüğü

Açık iş haritasına https://acikisharita.iskur.gov.tr/ adresinde ulaşarak bulunduğun ildeki iş olanaklarına erişebilirsiniz.