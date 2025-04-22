Mart Ayında Kartlı Ödemeler %48 Arttı

Mart ayında kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan harcama, yüzde 48 artışla 1,75 trilyon TL'ye ulaştı. Her 5 ödemeden 4'ü temassız yapılırken, kart sayısı 443 milyonu aştı.

Mart Ayı Kart İstatistikleri

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayı istatistiklerini açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 1 trilyon 753 milyar TL oldu. Kartlı ödemeler şubat ayında 1 trilyon 522,8 milyar lira olmuştu.

Kartlı Ödemelerin Dağılımı

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 478 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 238,2 milyar TL'sinde banka kartları, 36,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 42 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 68 oldu.

Temassız Ödemeler ve Kart Sayıları

Aynı ayda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 büyüme ile 518,5 milyar TL oldu. Mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 132,3 milyon, banka kartı sayısı 198,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 112,7 milyon adet oldu. 2024 yılının mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21'lik artış yaşandı.Toplam kart sayısı ise 443,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi.