Bakan Göktaş: Teknolojiyi Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmeliyiz

'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli hale getirmek. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarını da bu sözleşmeye destek olmaya çağırıyoruz" diyerek dijital dünyada çocukların korunması için güçlü bir toplumsal seferberlik çağrısında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Sivil insiyatifle hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, 18 yaş altındaki her bireyin dijital ortamlarda güvenli, adil ve anlamlı bir şekilde var olması gerektiği vurgulanıyor. Çocukların mahremiyetinin korunması, kişisel verilerinin izinsiz kullanılmaması ve dijital içeriklerin çocukların gelişimine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi esas alınıyor. Dijital dünyada şiddet, nefret söylemi, zorbalık, müstehcenlik ve kumar gibi zararlı içeriklere karşı da net bir tavır konuluyor. Törende konuşan Bakan Göktaş, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın haklarını, güvenliğini ve gelişimini doğrudan etkileyen dijital dünya bizlere sorumluluk yüklüyor" dedi.

Dijitalleşmenin Riskleri ve Fırsatları

'DİJİTALLEŞMENİN RİSKLERİ KADAR FIRSATLARI DA VAR' Bakan Göktaş, teknolojinin çocuklar için güvenli bir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de defaatle dile getirdiğim gibi çocuklarımız zaman zaman dijital dünyanın riskleri ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Fakat dijitalleşmenin getirdiği riskler kadar fırsatları da var. O yüzden mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli bir hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Güçlü Toplumsal İrade ve Yasal Düzenlemeler

'GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL İRADE ŞART' Bakanlık olarak dijital ortamlarda çocukların güvenliğini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, "Biz Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdürdüğümüz yasal düzenlemenin de son aşamasına geldik. Ancak biliyoruz ki yasa kadar güçlü bir toplumsal seferberlik ve toplumsal irade de şart" diye konuştu. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çok taraflı bir anlayışla hazırlandığını dile getiren Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi bu anlayışın bir yansıması. Bu sözleşme, Enstitü Sosyal aracılığıyla çok taraflı bir anlayışla hazırlandı. Sözleşmenin ilkeleri, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak, haklarını korumak ve onları desteklemek üzerine inşa edildi" dedi.

Toplumsal Çağrı ve Destek

'TÜM PAYDAŞLARI BU SÖZLEŞMEYE DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ' Bakan Göktaş, "Sivil bir inisiyatifle hazırlanan bu metin aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarını da bu sözleşmeye destek olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. Göktaş, sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür etti.

Sözleşmenin Devletlere Yükümlülükleri

Devletler, çocuklara yaşlarına uygun dijital okuryazarlık eğitimi sunmakla yükümlüdür.

Sanal gerçeklik, yapay zeka gibi yeni teknolojilerde çocukların güvenliğini sağlamak zorundadır.

Çocuk verilerinin ticarileştirilmesi kesin şekilde yasaklanmaktadır.

Her çocuğun, dili, dini veya ırkı ne olursa olsun, dijital dünyada eşit haklara sahip olması gerekmektedir.

Uluslararası iş birliği ile dijital suçlar ve çevrim içi istismar gibi tehditlere karşı ortak mücadele çağrısında bulunulmaktadır.



