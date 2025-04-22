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'İklim kanunu çıkmazsa çiftçi zor durumda'

İklim Kanunu'na ilişkin kamuoyundaki tartışmalara bir tepki de Şeker-İş Sendikası'ndan geldi. Sendikanın Genel Başkanı İsa Gök yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde dolaşıma sokulan "kurban bayramı yasaklanacak, organik tarım bitecek" gibi asılsız iddiaları kara propaganda olarak nitelendirdi. Gök, bu söylemlerin ardında "kömür santrallerine göz kırpan" çevrelerin olduğunu ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 12:00, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 16:00
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'İklim kanunu çıkmazsa çiftçi zor durumda'

İklim Kanunu'nun çıkmaması durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaretinde yılda yaklaşık 2 milyar Euro'luk karbon vergisiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Gök, "Bu para Türk çiftçisinin alın terinden kesilecek" uyarısında bulundu. Avrupa'nın Sınırda Karbon Düzenlemesi (CBAM) uygulaması nedeniyle Türkiye'nin ürünleri dış pazarlarda elenebilir; bu da hem çiftçiyi hem işçiyi zor durumda bırakabilir.

İklim Krizinin Ekonomik Etkileri

Açıklamasında, iklim krizinin artık "sofralara gelen ekmeğin kaderi" olduğunu söyleyen Gök, "Zirai don felaketinde olduğu gibi artık doğa değil, biz sınanıyoruz" diyerek siyasi ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

Şeker-İş Sendikası'nın İklim Mücadelesi

Şeker-İş'in geçmişte nişasta bazlı şekere (NBŞ) karşı yürüttüğü mücadele, özelleştirmelere direnişi ve güneş enerjili üretim projeleriyle iklim mücadelesinde örnek bir sendika olduğuna vurgu yapan Gök, "Bu toprakların çığlığı daha çok duyulmadan harekete geçilmeli" dedi.

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