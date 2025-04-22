İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Davasında Para Cezası

Salman'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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