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Kanal İstanbul Projesi İddialarına Bakan Kurum'dan Yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bu Kanal İstanbul Projesidir diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 18:02, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 18:52
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Kanal İstanbul Projesi İddialarına Bakan Kurum'dan Yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bu Kanal İstanbul Projesidir diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir." ifadelerine yer verdi.

'24 Bin Konutun Sahibi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarıdır'

Kurum, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel! 'O konutlar Araplara satılacak' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz." dedi.

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