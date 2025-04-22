Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Baba Yusuf Çeken, ilçe genelindeki sahipsiz ve saldırgan köpeklerin tespit edilmesi ve toplanmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.

Atburgazı Mahallesi'nde 19 Nisan'da oynamak için evinin avlusuna çıkan Yiğit Efe Çeken (3), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

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