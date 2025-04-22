Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105'e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.