Kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Mesut Durmuş'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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