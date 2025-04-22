Kayıp muhtar uçuruma devrilen otomobilinde ölü bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kayıp olarak aranan muhtarın uçuruma devrilen otomobilde cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 18:41, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 18:40
Narlı Mahallesi Muhtarı Mesut Durmuş'tan (58) dün geceden bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.
İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, Durmuş'un kullandığı 20 Y 8384 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçurumda bulundu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Mesut Durmuş'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.