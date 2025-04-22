Bakan Ersoy, Bakanlar Yumaklı ve Bak ile İşbirliği Görüşmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yumaklı'yı ziyaret ettiğini, görüşmede, bakanlıklar arasındaki işbirliğini güçlendirmek üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin Kalkınması İçin İşbirliği

Bakan Ersoy, "Türkiye'nin kalkınması ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı da Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladıklarını belirten Ersoy, görüşmede, gençlerin kültürel hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Kültür ve Sporun Birleştirici Gücü

Ersoy, kültür ve sporun birleştirici gücünü gençler için daha erişilebilir kılacak ortak adımları ele aldıklarını kaydederek, "Gençlerimizin yaratıcılığını, dinamizmini ve kültürel birikimini geleceğe taşıyacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.