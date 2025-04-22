Yolu uzatmak istemeyen taksi, yaya geçidini kullandı
Bursa'da bir taksi şoförü, yolu uzatmamak için yaya geçidini işgal etti. Taksi şoförünün kullandığı ilginç yöntem, araç kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 21:51, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 23:03
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 T 0832 plakalı taksi, yolu uzatmamak için yaya geçidini kullandı. Yaya geçidinde ilerleyen vatandaşları hiçe sayan şoför, ışık ihlali de yaparak yoluna devam etti. İlginç anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.