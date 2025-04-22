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DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlarken doğruladı: Harp Okulu arazisi satılacakmış' şeklindeki iddialar dezenformasyondur" açıklamasını yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 23:22, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 23:22
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DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlarken doğruladı: Harp Okulu arazisi satılacakmış' şeklindeki iddialar dezenformasyondur. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olası bir İstanbul depremi halinde risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu Yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep etmiştir.

Olası Afet Durumu İçin Alternatif Konum Çalışmaları

Olası bir afet durumunda eğitimlerin aksamaması maksadıyla alternatif konum çalışmalarıyla ilgili teknik değerlendirme yazısı, kasıtlı bir biçimde çarpıtılmıştır. Teknik yazışma bağlamından koparılmış, kamuoyunu manipüle etme maksadıyla ortaya, 'İstanbul Yeşilyurt'taki Hava Harp Okulu'nun İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç köyüne taşınması için kurumlar arasında resmi yazışmaların başladığı, arazisinin de satılacağı' şeklinde iddialar atılmıştır.

Merkezimizin Açıklamaları

Bahse konu iddialar Merkezimiz tarafından yalanlanmış, teknik bir yazışmanın bağlamından koparıldığı açıkça ifade edilmiştir. Merkezimizin iddialara ilişkin açıklamasında, 'Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmadığı' vurgulanmıştır. Hava Harp Okulu Yerleşkesinde deprem riski de göz önünde bulundurularak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.

Açıklamaların Çarpıtılması

Bu açıklamanın da teknik yazışmalar gibi çarpıtılıp servis edildiği tespit edilmiştir. Hava Harp Okulu'nun taşınmasına, dolayısıyla arazinin boşaltılıp satılmasına yönelik bir karar veya çalışma bulunmamaktadır.

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