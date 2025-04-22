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'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı

Kayseri Yahyalı Belediyesinin sosyal medya üzerinden yaptığı "başıboş köpekleri bize konum bilgisiyle bildirin, toplayacağız' açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından destek mesajı yağdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2025 23:33, Son Güncelleme : 22 Nisan 2025 23:36
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'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı

Bir çok belediye, sosyal medya baskısı nedeniyle başıboş köpekleri sokaklardan toplayamazken bir ilçe belediyesi olan Kayseri Yahyalar belediyesinin sosyal medya üzerinden yaptığı cesur açıklama ilgi topladı.

Yahyalı belediyesi: Başıboş köpekleri toplayacağız

Yahyalı Belediyesi sosyal medya hesabından "Sahipsiz hayvanları tespit ettiğinizde 0549 490 18 38 numaralı hattımıza konum bilgisiyle birlikte bildirebilirsiniz. İlçemizde, sahipli ya da sahipsiz fark etmeksizin başıboş bırakılan tüm köpekler ekiplerimiz tarafından toplanarak Kayser molu köpek bakım evine gönderilmektedir." açıklamasını yayımladı.

Sosyal medya kullanıcılarından belediyenin bu açıklamasına destek mesajı yağdı.

- Prof Bulut: Başıboş köpek sorunu ulusal güvenlik sorunudur

Profesör Dr. Nebahat Bulut da sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada "Tebrikler Sayın Başkan @esatozturk38, başıboş köpek sorunu bir halk sağlığı ve ulusal güvenlik sorunudur. Bu konunun önemini anlayan ve gereğini yapan yerel yönetimler her türlü takdiri hakediyor @yahyalibelediye" dedi.

- Belediyeler tedbir almadıkları için eleştiriliyor

Bir çok belediye hem yeterli köpek bakım merkezleri olmadığı hem de bazı köpeksever gruplarının tepkilerinden çekindikleri için hiçbir önlem alamıyor, bu nedenle de yoğun şekilde eleştiriliyor.

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