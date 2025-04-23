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Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti

Teşkilat, Bizim Evin Halleri, Ferhunde Hanımlar gibi bir çok gişe yapmış dizide oynayan ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 07:36, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 07:38
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Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sahne sanatlarına uzun yıllarını adamış olan deneyimli oyuncunun vefat haberi sanat camiasını ve hayranlarını derinden üzdü.

Leyla Okay kimdir?

1963 yılında Ankara'da doğan Leyla Okay, sanat hayatına genç yaşlarda tiyatro ile adım attı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle oyunculuk kariyerinin temellerini atan Okay, ilk profesyonel sahne deneyimini "Bozuk Para" adlı oyunla yaşadı. Zamanla Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde performans sergileyerek tiyatroda kendine sağlam bir yer edindi.

Kaktüs Kabare'de uzun yıllar görev alan sanatçı, burada hem çocuk oyunlarında hem de "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı yapımda sahneye çıktı.

Okay, ekranlara "Dostlarımız" adlı diziyle adım attıktan sonra Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Yalancı Bahar, Anne ve son olarak Teşkilat gibi pek çok sevilen yapımda rol aldı. Samimi oyunculuğu ve karakterlere kattığı derinlik ile izleyicinin gönlünde taht kurdu.

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