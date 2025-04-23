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Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar

23 Nisan etkinlikleri için Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar öneriliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 07:39, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 07:40
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Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla kent genelinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bu etkinlikler nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

23 Nisan 2025 Çarşamba Günü Kapalı Yollar

Yapılan açıklamada, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde; GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak.

Program Sona Erinceye Kadar Trafiğe Kapalı Yollar

Ayrıca; Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Celal Bayar Bulvarı'na bağlanan ve bu bulvardan açılan varyantların tamamı, Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağına bağlanan ya da bu noktalardan açılan varyantların tamamı, İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ile buradan açılan varyantlar da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların **mağduriyet yaşamamaları** adına alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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