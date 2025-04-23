Kapadokya'da balonlarda Türk bayrakları dalgalandı

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

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