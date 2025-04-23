Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,

Balıkesir'deki şüpheli ölüm olayında sır perdesi aralandı. Günlerdir haber alınamayan annesi Ayten M. (75) için eve gelen polise "Uyuyor" diyen Ş.M., gözaltına alındı. Annesinin cesediyle evde 2 hafta yaşayan şüpheli için otopsi sonucunda normal ölüm tespiti üzerine salıverilme kararı çıktı. Uyuşturucudan aranması olduğu anlaşılınca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Ölüm Olayı ve Polis Müdahalesi

Balıkesir'de şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi. Önceki gün eve gelen polis ekipleri, oğlu Ş.M.'den (36) "Annem uyuyor" cevabını aldı. Ancak yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çöp Ev İçin Destek İstendi

Şüpheli ölüm olayında Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istendi.

'Ruhun Deşifresi' Kitabı Dikkat Çekti

Evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap bulundu.

Olayın Detaylı İncelemesi ve Gözaltı Süreci

Olayı detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı. Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği, herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı.

Uyuşturucudan Tutuklandı

Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkarken, eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısıyla aranması olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen Ş.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazdağı Eteklerinde Yaşıyorlardı

Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin 7-8 yıl önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde evleri olduğu ve burada yaşadıkları öğrenildi. Babanın 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybetmesinin ardından aile, Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaretle uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü.

Tutarsız Cevaplar: Annem Uyuyor

Şüpheli Ş.M.'nin, uyuşturucu batağına sürüklendiği ve işyerlerini kapattığı öğrenildi. Ş.M.'nin olayın yaşandığı günde polise cevap olarak "Annem uyuyor" demesinin temelinde yaşanan psikolojik sorunlar dolayısıyla uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.