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Sabıkalı çiftin dolandırmadığı kişi kalmadı!

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir çifti 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit parasından dolandıran biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 09:41, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 10:01
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Sabıkalı çiftin dolandırmadığı kişi kalmadı!

İstanbul'da F.S. (44) ve H.S. (65) isimli çift, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından arandıklarını ve "banka hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirildi" yalanıyla kandırıldıklarını belirterek polise başvurdu. Mağdurlar, evde bulunan tüm para ve ziynet eşyasını kapıya gelen kişilere teslim ettiklerini ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada, şüphelilerin para ve ziynet eşyalarını teslim aldıkları anların güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, bir kadın ve bir erkeğin binadan hızla uzaklaştıkları görüldü.

SEVGİLİLER YAKALANDI

Yapılan kimlik tespitinin ardından düzenlenen operasyonla şüpheliler S.K. (29) ve H.Ö. (27) gözaltına alındı. Kadın şüpheli S.K.'nın daha önce beş ayrı suç kaydı olduğu ve yazılımcı olarak çalıştığı, H.Ö.'nün ise üç suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

1'İ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.K. hakkında ise iki ay ev hapsi kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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