Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midye yakalandı

Ekiplerce araçta 2 ton midye ele geçirilirken, sürücüye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından 51 bin 371 lira para cezası verildi.

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