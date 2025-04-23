İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi

İstanbul'da saat 12.13'te **hissedilen** bir deprem oldu. Silivri açıklarında **hissedilen** deprem Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde de **hissedildi**. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli ise 4.0 olarak açıkladı.

Deprem Detayları

İstanbul'da saat 12.13 sularında **hissedilen** bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem AFAD verilerine göre 3.9 büyüklüğündeydi. Deprem Silivri'ye 25.54 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Yorumlar

Sarsıntıyı **hisseden** İstanbullular, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda Allah beterinden korusun, Çabuk salladı geçti gibi yorumlar yapıldı.

**Hissedilir derecede sallandık**

Kısa sürdü ama sağlam bi dürttü başım dönüyor sandım buraya girince öğrendim

Deprem oldu İstanbul da ..Sallandık

Deprem oldu. **Hisseden var mı?**

Deprem oldu Esenyurt'ta **hissettim ben**

Sallandık kısa sürdü Silivri #deprem

**İstanbul'da deprem mi oldu? Hayal mi görüyorum**

Deprem oldu başım dönüyor sandım ama deprem oldu

İstanbul'da deprem olmuş **hissedenlere geçmiş olsun**



