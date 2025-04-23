İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği

İstanbul'da geçtiğimiz dakikalarda meydana gelen 4,0'lık deprem ardından, 6.2 büyüklüğünde yeni ve daha şiddetli bir deprem yaşandı. Vatandaşlar büyük panikle sokağa çıktı.

Marmara Denizi Merkezli Deprem

İstanbul'un Silivri açıklarında, Marmara Denizi merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23 Nisan 2025 tarihinde saat 12:49'da Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Merkez Üssü ve Etkileri

Depremin merkez üssü, 40.86 derece kuzey enlemi ve 28.24444 derece doğu boylamı olarak kaydedildi. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Marmara Denizi Büyükçekmece 4,9'luk Deprem

AFAD: Saat 13.02'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi