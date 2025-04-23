Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Kumburgaz Fayı'na dikkat çekti. "Kilitli bir fay, zaman zaman küçük depremler yapıyor" diyen Görür, bölgenin enerji biriktirdiğini vurguladı.

Silivri Açıklarında Deprem Detayları

Bugün öğle saatlerinde, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Kumburgaz Fayı Üzerine Açıklamalar

Görür, depremin Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Bu fay kilitli bir fay. Enerji biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremlerle kendini gösteriyor. Yeri son derece anlamlı. Dikkatli olmakta fayda var. Kumburgaz Fayı yükleniyor," ifadelerini kullandı.

Kumburgaz Fayı ve Olası Marmara Depremi

Kumburgaz Fayı, Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı sisteminin önemli bir segmenti olarak biliniyor. Uzmanlar, bu fay hattının olası büyük Marmara depreminin kaynağı olabileceğine dikkat çekiyor.