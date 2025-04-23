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Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri açıklarında, 24 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildiğini belirterek, "Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 19:24, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 22:03
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Yerlikaya, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin toplam 13 saniye sürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Silivri açıklarında, 24 kilometre uzaklıkta olan deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir'de de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7." diye konuştu. Yerlikaya, depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığında Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İstanbul'da da Vali Davut Gül başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kurulan afet çalışma gruplarının başkanlarının bir araya geldiğini aktardı.

Deprem Sonrası İlk Müdahaleler

Böyle büyük bir depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralının bulunmadığını belirten Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordu Komutanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında kendi görev alanlarıyla ilgili saha taramalarını yaptıklarını anlattı.

112'ye Gelen Çağrılar ve Alınan Önlemler

"112'ye 10 bin 84 çağrı geldi, pek çoğu bilgi edinme amaçlı" Bakan Yerlikaya, ilk etapta 45'inci dakikadan itibaren medya aracılığıyla kamuoyuna güzel haberi verdiklerini dile getirerek, "Dedik ki şu ana kadar içinde insanın yaşadığı, yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun ki gelmedi." Şu ana kadar da taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gözlemsel olarak tarama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzde görevi olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 eve ilişkin tahliyeyle ilgili tespitimiz var.İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil edildiğini, aynı zamanda kamu ve vakıf üniversitelerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı görevlerinin de idari izinli sayıldığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

  • "112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. Ne demek, 112 acil çağrıya gelen aramalardan ne anlamamız lazım? 16 milyonluk, 131 dünya ülkesi nüfusundan daha büyük nüfusa sahip olan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Bunların tasnifini yaptık. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı ev veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler, bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar. Fatih'teki metruk bina hariç bir binanın yıkıldığıyla ilgili bir ihbarın olmaması da bugün en büyük şükrümüz."

Devlet-Millet El Birliğinde Hazırlıklar

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi arz ettiklerini, talimatlarını aldıklarını, Erdoğan'ın anbean süreci takip ettiğini kaydeden Yerlikaya, AFAD Başkanlığı uhdesindeki Deprem Bilim Kurulunun başında bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'la da bir toplantı yaptıklarını söyledi."Devlet-millet el birliğinde hazırlıklarımızı cansiperane yapalım" Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, depremde başta can kaybının önüne geçmek olmak üzere risk azaltma ve zararın en aza indirilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çeşitli hizmetleri olduğunu kaydetti.Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek, "İstanbullu hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum, herkes hanesini, içinde yaşadığı evin durumunu en iyi kendisi bilir. Dolayısıyla güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması yani kentsel dönüşümüyle ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu hizmetle ilgili çağrıya ses versin." dedi.Bugün çok büyük bir sınavdan geçildiğine dikkati çeken Yerlikaya, İstanbullulara ve diğer illerde depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, hastanede tedavi gören yaralılara şifa diledi.Bakan Yerlikaya, "Deprem öncesinde devlet-millet el birliği yaparak hazırlıklarımızı cansiperane yapalım. Bu 6,2 şiddetindeki depremde enkazda arama kurtarma olmadı. Böyle bir sınanma olsaydı şu anda burada basın toplantısı bile yapamazdık. İstanbul'umuzu bu noktada hiç oyalanmadan bizler hükümet temsilcileri, belediyelerimizin tamamı hepimiz elimizi, yüreğimizi taşın altına koyalım. Amasız, fakatsız, birbirimize işaret parmağımızla hiç ama hiç konuşmadan, hasbi olarak bu sorunu çözelim istiyorum." şeklinde konuştu.

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