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AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde paniğe neden oldu. AFAD, can kaybı olmadığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 14:39, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 14:46
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AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok

AFAD AÇIKLADI: CAN KAYBI YOK

Marmara Denizi'nde Deprem Meydana Geldi

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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