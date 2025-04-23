İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Belediye Başkanlarından Açıklamalar

İstanbul'da art arda meydana gelen depremler, özellikle 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı ile dikkat çekti. Bu depremler sonrasında, belediye başkanları NTV yayınına katılarak son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk deprem Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde gerçekleşti ve ardından 6,2 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı. Artçı depremler ise 4,9, 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde oldu. Büyükçekmece'de metruk bir binanın yıkıldığı öğrenildi ancak olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölge Belediye Başkanlarının Açıklamaları

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bölgenin hassas bir yer olduğunu belirterek, "Çok sert sallayan ve hissettiğimiz deprem; eğer daha yüzeyde olsaydı kötü şeyler anlatmak zorunda kalacaktık," dedi. Ayrıca, Kumburgaz bölgesinde çatlamalar olduğu bilgisi alındığını ve ekiplerin oraya yönlendirildiğini ifade etti.Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Şu ana kadar tüm ekipleri sahaya gönderdik, bir yerden henüz bir ihbar gelmedi. Ancak trafik sıkışıklığı oluştu," diyerek sahada olduklarını ve kriz merkezinden bilgi alacaklarını belirtti.Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "35 mahallemizin 30'una ulaştık. Yıkılan binamız yok, vatandaşlarımıza hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılarımızı yapıyoruz," dedi.Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bize ulaşan herhangi bir sıkıntı yok. Bölge ekiplerimiz mahallelerine geçtiler," diyerek sahada herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Vatandaşlarımız sokaktalar, Esenler'de olumsuz durum yok. Kentsel dönüşümle ilgili çok emek vermiş bir belediyeyiz ve bu emeğin karşılığını görüyoruz," şeklinde konuştu.Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Ayvansaray'da metruk bir binada çöküntü var, can kaybı yok. 6,2'lik deprem orta şiddette bir deprem buna şükretmek durumundayız," dedi.Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yıkım ihbarı asılsız çıktı," diye belirtti.Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Herhangi bir olumsuzluk gelmedi. Vatandaşlarımız dışarıda kalsınlar, okul bahçeleri ve parklar toplanma yeridir," dedi.Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Depremi çok şiddetli hissettik. Herhangi bir yıkım ya da can kaybı bilgisi ulaşmadı," şeklinde bilgi verdi.