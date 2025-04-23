Bakan Tekin: İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 16:38, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 16:51
Bakan Tekin, İstanbul'daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır." Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Belediye Başkanlarından Açıklamalar AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok İstanbul Valiliği'nden Deprem Sonrası Uyarılar Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama