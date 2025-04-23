Öğrenciler depreme 23 Nisan gösterileri sırasında yakalandı

İSTANBUL'da Silivri açıklarında SAAT 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde ve Marmara bölgesinde hissedildi. Veli ve öğrenciler depreme 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sırasında okulda ve okul bahçesinde yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DEPREME TÖRENDE YAKALANDILAR

Avcılar Ambarlı İlkokulu'ndaki öğrenciler ve veliler depreme 23 Nisan törenleri sırasında yakalandı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okuldan panikle kaçtı.

YEŞİLKÖY'DE OKULDA DEPREM ANI

12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında çoğu okulda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri devam ediyordu. Törenlerin devam ettiği ilçelerden Yeşilköy'de bir okulun bahçesinde yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem sırasında okulun bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler panikle kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.