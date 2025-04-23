İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor

İstanbul şu an dünya üzerinde en yüksek deprem riski ile karşı karşıya olan kent.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rakamlarına göre kentte 6 milyon konut, 1.5 milyon ticari alandan oluşan 7.5 milyon bağımsız bölüm var.

Yine Bakanlık verilerine göre 7.5 milyon bağımsız bölümden tam 1.5 milyonu risk altında.

Bunların 600 bini acilen, hemen, hiç gecikmeden dönüşmek zorunda.



İstanbul'da 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm projeleriyle 850 bin 746 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Şu anda da 193 bin 583 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

Gazeteci Zafer Şahin Bakanlıktan aldığı verileri şu şekilde açıkladı:

"İstanbul'da sahada devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının;

- Yüzde 65'ini (126 bin 578 adet) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- Yüzde 34 (67 bin 5 adet) Özel sektör,

yürütüyor.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarındaki payı sadece yüzde 1 ( 2 bin 015 bağımsız bölüm)!"