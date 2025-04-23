İstanbul'daki bazı üniversitelerden depremlere ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Ana sayfaHaberler Eğitim

İstanbul'daki bazı üniversitelerden depremlere ilişkin açıklama

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan ilk tespitlerde, binalarda herhangi bir yapısal bir hasara ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 16:51, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 18:25
Yazdır
İstanbul'daki bazı üniversitelerden depremlere ilişkin açıklama

YTÜ'den yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm öğrenciler, akademik ve idari personel ile vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldız ve Davutpaşa kampüslerimizdeki binalarda detaylı kontroller devam etmekte olup, ilk incelemelere göre herhangi bir yapısal hasara rastlanmamıştır. 24-25 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan quiz, proje kontrolleri ve ödev teslimleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kampüsümüzdeki spor salonları da dahil olmak üzere tüm ortak kullanım alanları, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kullanıma açıktır. Bu süreci dayanışma içinde, en sağlıklı şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz."

İTÜ'den yapılan açıklamada da deprem nedeniyle tüm öğrenciler, akademik ve idari personel ile vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizin tüm binalarında kontroller devam etmekte olup, ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Yaşanan durumun oluşturduğu stres ve tedbir amaçlı olarak 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ara sınavlar ve ödev teslimleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. İTÜ olarak sağlık ve güvenliğin önceliğimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreci hep birlikte dayanışma içinde en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber