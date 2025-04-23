Deprem esnasında İstanbul Boğazı'nda oluşan dalgalar görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dalgalar oluştu. Etkili olan ve 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmaların oluştu. Kısa süreli etkili olan deprem esnasında deniz yüzeyindeki dalgalanmalar kameraya yansıdı. Bir süre sonra ise su yüzeyinin normale döndüğü görüldü.