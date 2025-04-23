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Kocaeli'de Deprem Sonrası 23 Yaralı Var

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İlimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. AFAD, 112, jandarma ve polis ekiplerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber alan taramaları yapılmıştır. Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panik durumundan panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan, yükseklerden atlamaları sonucu 23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 17:34, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 17:35
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Kocaeli'de Deprem Sonrası 23 Yaralı Var

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezi, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

ÇOK BÜYÜK OLUMSUZLUKLAR YOK

Kriz masasında açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "İlimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. AFAD, 112, jandarma ve polis ekiplerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber alan taramaları yapılmıştır. Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panik durumundan panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan, yükseklerden atlamaları sonucu 23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış, sağlık kuruluşlarımıza müracaat etmişlerdir. Onların tedavileri devam etmektedir" dedi.

ARAMA-TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE

Vali Aktaş, "Koordinasyon kurulunun üyesi olan, Afet Müdahale Planı'nda görev alan tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri şu an bulunduğumuz AFAD İl Müdürlüğümüzde toplantı halindedir. Diğer personellerimiz de sahada arama-tarama çalışmalarına devam etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapılması gereken işlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları kendi görev alanlarında giren çalışmalarına devam etmektedirler" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da burada yaptığı açıklamada, "AFAD merkezinde tüm kurum ve kuruluşlar, ilgili tüm taraflar üzerine düşen görevleri bir koordinasyon çerçevesinde yürütüyorlar. Buradan da takibi sağlanıyor. Her kurum şu anda İl Afet Planı'nda belirli olan görevi yerine getiriyor. İlave olarak çevre illeri de takip ediyoruz. Oranın ilgili kuruluşlarıyla da temaslar devam ediyor. Bir taraftan Hızır-41 Mutfağımızın hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Oradan gelecek taleplerin cevaplanması için İstanbul ile de temas halindeyiz" diye konuştu.(DHA) Haber: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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