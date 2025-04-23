Guterres'ten İstanbul depremlerinin ardından dayanışma mesajı

Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.

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