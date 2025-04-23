Kocaeli Valiliği: Sahte Deprem Tatili Duyuruları Asılsız

Merkez üssü Marmara Denizi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'de bazı sahte sosyal medya hesaplarından "deprem tatili" duyuruları yapıldı. Bu gelişme üzerine açıklama yayımlayan Kocaeli Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

Kocaeli Valiliği'nin Deprem Tatili Hakkındaki Açıklaması

"Kocaeli Valiliği sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilip, İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla okulların tatil edildiğine dair sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında paylaşım yapılan, 'Deprem tatili basın duyurusu' başlıklı basın duyurusu asılsızdır. Vatandaşlarımız, asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar etmemelidir. Kocaeli Valiliğince yapılan basın duyuruları, Kocaeli Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır."