Yalova'da 6,2'lik Deprem Sonrası 21 Yaralı

Valilikten yapılan açıklamada, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan deprem sonrası Yalova Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun toplandığı belirtildi. Sahada kamu kurumlarından 1697 personel ve sivil toplum kuruluşlarından 256 gönüllü olmak üzere toplam 1953 kişinin görev yaptığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem Sonrası Yalova'da Alınan Önlemler

321 kamu aracı ve 29 sivil toplum kuruluşu aracı olmak üzere toplam 350 araç sahada aktif olarak kullanılmaktadır.

ve olmak üzere toplam sahada aktif olarak kullanılmaktadır. İlimizdeki 94 mahalle ve köy muhtarlıklarıyla düzenli bilgi akışı sağlanmış, yapılan saha taramaları sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir.

düzenli bilgi akışı sağlanmış, yapılan saha taramaları sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Deprem anında, yüksekten atlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. 2 vatandaşımızın da sağlık durumu iyi olup ayaktan tedavi almıştır.

Ayrıca 19 vatandaşımız kendi imkanlarıyla devlet hastanesine başvurmuştur.

kendi imkanlarıyla devlet hastanesine başvurmuştur. Hasar tespit ekiplerimiz, hastane ve kamu binalarında yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamamıştır. Sıva çatlağı ihbarı alınan 3 binada ise detaylı incelemeler devam etmektedir.

ise detaylı incelemeler devam etmektedir. Deprem nedeniyle kapıları sıkışan 8 vatandaşımız, itfaiye ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir.

Tersaneler bölgesi, balıkçı barınakları ve merkez marinada yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğine de yer verilen açıklamada, "Koordinasyon Kurulu ve sahadaki tüm ekiplerimiz, 24 saat esasına göre 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan Afet Yönetim Merkezi'nde görev yapmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.