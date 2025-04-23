Yalova'da 6,2'lik Deprem Sonrası 21 Yaralı

Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Yalova'da 6,2'lik Deprem Sonrası 21 Yaralı

Yalova Valiliği, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte 21 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 18:05, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 18:03
Yazdır
Yalova'da 6,2'lik Deprem Sonrası 21 Yaralı

Valilikten yapılan açıklamada, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan deprem sonrası Yalova Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun toplandığı belirtildi. Sahada kamu kurumlarından 1697 personel ve sivil toplum kuruluşlarından 256 gönüllü olmak üzere toplam 1953 kişinin görev yaptığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem Sonrası Yalova'da Alınan Önlemler

  • 321 kamu aracı ve 29 sivil toplum kuruluşu aracı olmak üzere toplam 350 araç sahada aktif olarak kullanılmaktadır.
  • İlimizdeki 94 mahalle ve köy muhtarlıklarıyla düzenli bilgi akışı sağlanmış, yapılan saha taramaları sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir.
  • Deprem anında, yüksekten atlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. 2 vatandaşımızın da sağlık durumu iyi olup ayaktan tedavi almıştır.
  • Ayrıca 19 vatandaşımız kendi imkanlarıyla devlet hastanesine başvurmuştur.
  • Hasar tespit ekiplerimiz, hastane ve kamu binalarında yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamamıştır. Sıva çatlağı ihbarı alınan 3 binada ise detaylı incelemeler devam etmektedir.
  • Deprem nedeniyle kapıları sıkışan 8 vatandaşımız, itfaiye ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir.

Tersaneler bölgesi, balıkçı barınakları ve merkez marinada yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğine de yer verilen açıklamada, "Koordinasyon Kurulu ve sahadaki tüm ekiplerimiz, 24 saat esasına göre 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan Afet Yönetim Merkezi'nde görev yapmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber