İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlar, park, bahçe ve sahiller gibi açık alanlarda toplandı. Kimi vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine girerken, kimileri de artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bağcılar Millet Bahçesi'nde toplanan yüzlerce vatandaştan bazıları, uzun süreli burada vakit geçirmek için kamp çadırı kurdu. Fatih'teki Saraçhane Parkı, Fatih Anıt Parkı ve Arkeoloji Parkı'na gelen çok sayıda vatandaş yeşil alanlarda oturmak için evlerinden getirdikleri hasır ve kilimleri yerlere serdi. Çocuklarıyla Esenyurt'taki Necmettin Erbakan Parkı'nda beklemeyi tercih eden vatandaşlar, burada yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Esenyurt mevkisindeki yeşillik alanda çok sayıda vatandaşın beklediği, bazılarının da çadır kurduğu gözlendi. Avcılar'da çok sayıdaki çocuk parkı vatandaşların akınına uğradı. Göl kenarında bulunan Paşaeli Parkı'ndaki yoğun kalabalık da dikkati çekti.

Taksim Meydanı ve Çevresinde Bekleyiş

Taksim Meydanı ve çevresinde bulunan vatandaşlar ve turistler, açık alanlarda, banklarda ve merdivenlerde oturarak vakit geçirdi. Gezi Parkı'na gelen bazı vatandaşların çimenlik alana çadır kurduğu görüldü. Üsküdar'daki Mimar Sinan Meydanı'na gelenler, buradaki banklarda oturmayı tercih etti. Bazıları yanlarında getirdikleri kamp sandalyesinde oturarak vakit geçirdi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı önündeki yeşil alanlarda da bekleyişler sürüyor.

Ücretsiz İkramlar ve Vatandaşların Bekleyişi

Depremin ardından Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi'nde de insan yoğunluğu oluştu. Burada faaliyet gösteren bir kahve zinciri mağazası, vatandaşlara ücretsiz su ve kahve ikramında bulundu. Ataşehir'deki İçerenköy Çeşme Parkı ile Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı'na gelen vatandaşlar çardaklarda, kurdukları masalarda veya çimenlik alanlarda yerlere serdikleri örtüler üzerinde oturarak vakit geçirdi. Okul binaları ve bahçeleri vatandaşların kullanımına açılırken, bazı vatandaşların bu noktalarda bekleyerek vakit geçirdiği gözlendi.

Geç saate kadar buradayız, eve girmeyeceğiz

Silivri'de yeşil alanda çadır kuran Süreyya Taşdan, AA muhabirine, depreme iş yerinde yakalandığını ve sarsıntının ardından dışarı çıktığını anlattı. Bir ara evlerine girdiklerini, artçı sarsıntıların ardından tekrar dışarı çıktıklarını belirten Taşdan, "Herkes bu alana toplanmış. Çadır kuracağız mecburen çocuklar var. Geç saate kadar buradayız, eve girmeyeceğiz şimdilik." dedi.Harun Kaya, çok şiddetli bir sallantı olduğunu, depreme evde yakalandıklarını aktararak, "Evden çıkmaya hazırlanırken ikinciye de yakalandık. Bu gece buradayız, öyle gözüküyor. Evi düşünmüyoruz. Görüyorsunuz herkes dışarıda." ifadelerini kullandı.

Valiliğin Açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Vali Davut Gül'ün, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi'nde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Saat 15.30 itibarıyla enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımızın tedavileri hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir.

Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

Açıklamada, deprem nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiği duyurulurken, YÖK'ün aldığı kararla deprem nedeniyle perşembe ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde de eğitim ve öğretime ara verildiği hatırlatıldı. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin bu kapsamın dışında olduğu belirtildi.Açıklamada, "Vatandaşlarımız, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girmemeli, GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmamalıdır." uyarısına yer verildi.

Deprem Anı Güvenlik Kameralarında

Kentte, art arda meydana gelen depremlerde yaşananlar güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı. Beylikdüzü'nde bir evdeki eşyanın deprem anında sarsıldığı, bu esnada evde olan kedinin de korkup kaçtığı görüldü. Fatih'teki bir güvenlik kamerası görüntüsünde, deprem anında sokaktaki vatandaşların koşarak kaçtığı gözlendi.Bahçelievler'de mobilya ve beyaz eşya satan bir dükkanda, o sırada alışveriş yapanların koşarak dışarı çıkmaya çalışması ve bir kişinin "Sakin olun" diyerek uyarıda bulunması yer aldı. Bahçeşehir'de bir kuaförde o sırada saçlarını boyatan kadınların da deprem anında panikle kaçması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte Trafik Yoğunluğu

Depremler sonrasında evlerinden ayrılan bazı İstanbulluların araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmesi sebebiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. Ayrıca, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, kent çıkışına doğru trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Kadıköy'den Kartal'a kadar yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda ise yine Ankara yönünde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye kadar yoğunluk görülüyor. Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde başlayan trafik, Seyrantepe'ye kadar etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise her iki yönde araçlar ağır ilerliyor. D-100 kara yolu Ankara istikametinde de Okmeydanı'na başlayan trafik Bakırköy'e kadar devam ediyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 16.45 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 47, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, kent genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.