Fenerbahçeli Futbolcu ve Ailesi Depreme Yakalandı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesini de etkiledi. Aile korkuyla evlerinden dışarı çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 18:33, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 18:35
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi, deprem sırasında panikle yalın ayak dışarı çıktı.
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, vatandaşlar sokak ve bahçelere akın etti. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi de depremin ardından korkuyla yalın ayakla evlerini terk etti. Bu anları Carlos'un eşi Naiara, sosyal medya hesabından paylaştı.