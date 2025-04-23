Fenerbahçeli Futbolcu ve Ailesi Depreme Yakalandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'un İstanbul'da yaşayan ailesi, deprem sırasında panikle yalın ayak dışarı çıktı.

İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, vatandaşlar sokak ve bahçelere akın etti. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesi de depremin ardından korkuyla yalın ayakla evlerini terk etti. Bu anları Carlos'un eşi Naiara, sosyal medya hesabından paylaştı.