Elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile annesi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile onu kurtarmak isteyen annesi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 18:47, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 18:48
Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Ü. (6) elektrik akımına kapıldı.
Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapıldı.
Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.