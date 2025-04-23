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Tekirdağ'da Deprem Sonrası 26 Kişi Taburcu Edildi

Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte panik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşın tedavisinin tamamlandığı, 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 19:06, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 19:08
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Tekirdağ'da Deprem Sonrası 26 Kişi Taburcu Edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan kriz merkezinde çalışmaların koordine edildiği belirtildi. Vatandaşlara deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girmemeleri hususunda uyarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Deprem Sonrası Durum Değerlendirmesi

Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Hasarlı bina ihbarları değerlendirilmektedir. Panik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşımızın tedavileri tamamlanmış, 2 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Alt Yapı ve Enerji Durumu

  • Enerji arzında ve alt yapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.
  • İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.
  • Resmi kurumların yapacağı açıklamalara itibar ediniz.
  • Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durumla alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlara hizmet vermektedir.


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