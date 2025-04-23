Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Kazançlı yatırım için son gün 27 Nisan!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Depremi Sonrası Açıklama
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
Ali Yerlikaya: AFAD Ekipleri Deprem Bölgesinde Çalışmalara Başladı
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
İstanbul'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
23 Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ücretsiz Ulaşım
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Konut Kredilerinde Yükseliş: 551,7 Milyar Liraya Ulaştı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam'da Resmi Temaslarda Bulundu
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Şüpheli ölümden gözaltı,
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Başarıyla Kalktı ve İndi
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlar Geliyor
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Ankara'da 23 Nisan'da Trafiğe Kapatılacak Yollar
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Mehmet Şimşek: Ekonomik İstikrar İçin Yol Haritamız Belirli
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Bartın'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
'Başıboş köpekleri toplayacağız' diyen belediyeye destek mesajı yağdı
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
DMM: Harp Okulu Arazisi Satılacak İddiaları Asılsız
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 66 Yıl Sonra Çözüm
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı

Deprem sonrası İstanbul'da okul bahçeleri ve camiler, vatandaşların barınması için kullanıma açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da deprem korkusuyla geceyi evinde geçirmek istemeyen İstanbulluların, bakanlığa bağlı tesislerde konaklayabileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 19:12, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 19:21
Yazdır
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan, okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

İBB Bilim Kurulu Toplandı

Depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu da toplandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında İBB AKOM'da gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyeleri Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve İBB bürokratları katıldı.

Açıklamayı okuyan Prof. Dr. Şengül, vatandaşların panik ve kaygıya kapılmadan sadece yetkili çevrelerin uyarılarını dikkate almasını, sosyal medya ve benzeri mecralardaki spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemesini istedi. Artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar olduğunu vurgulayan Şengül, şunları kaydetti: "Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir. Merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eş güdüm içinde çalışması etkili sonuçlar alabilmek açısından önem taşımaktadır. Üniversitelerin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkıları da alınmalıdır. Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonların önüne geçmek üzere, yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesi de önemli olacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm tesislerini İstanbullulara açtı

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla her daim milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber