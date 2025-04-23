23 Nisan'da Şehit Kızı Makamda Ağırlandı

Kamu Birliği Konfederasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı ve duygusal bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, aziz şehidimiz Yahya Acar'ın kıymetli kızı, Konfederasyon Genel Merkezi'nde ağırlandı. Genel Başkan Osman Kaya, sembolik olarak makamını küçük misafire devrederek hem şehit emanetine sahip çıktı hem de çocuklara verilen önemin altını çizdi.

Etkinlikte konuşan Genel Başkan Osman Kaya, "23 Nisan, sadece bir bayram değil, çocuklara verilen değerin, geleceğe duyulan güvenin bir simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesi, Cumhuriyetimizin geleceğinin onların ellerinde olduğunu gösteriyor. Bugün burada aziz şehidimizin emanetini ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz," dedi.

Program boyunca sıcak ve duygusal anlar yaşanırken, küçük misafir günün anlam ve önemine dair duygularını ifade etti. Etkinliğin sonunda Genel Başkan Osman Kaya, şehidin kızına çeşitli hediyeler takdim etti. Aile, gösterilen ilgiden dolayı Konfederasyon yönetimine teşekkür etti.

Kamu Birliği Konfederasyonu, her 23 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da çocukların sesine kulak vererek toplumsal sorumluluğun güçlü bir örneğini sergiledi. Etkinlik, şehit ailelerine verilen değerin ve milli iradenin çocuklarla nasıl geleceğe taşındığının göstergesi oldu.