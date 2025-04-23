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Görkemli Hatıralar Mamak'tan Türkiye'ye Yayıldı

Mamak'ta 23 Nisan kutlamaları görkemli etkinliklerle gerçekleştirildi. Başkan Şahin, yeni yapılacak parka Volkan Konak'ın adını vereceklerini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 15:00, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 20:14
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Görkemli Hatıralar Mamak'tan Türkiye'ye Yayıldı

23 Nisan'da Mamak'ta Görkemli Kutlama: Millet Bahçesi Kırmızı Beyaza Büründü, Binlerce Kişi Tek Yürek Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'nın Mamak ilçesinde coşkulu ve anlamlı etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların merkezi, Mutlu-Ege 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi olurken, Halk TV'nin sevilen programı Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar, bu özel günde Mamak'tan canlı yayınla milyonlarla buluştu.

Canlı yayın konuğu olan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, programa katılan çocuklarla birlikte bayramın neşesini paylaştı. Başkan Şahin, hem yaptığı anlamlı konuşmalarla hem de çocuklara verdiği değerle izleyicilerden büyük takdir topladı.

Mamak Kırmızı Beyazla Donatıldı

Etkinlik alanı sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlarla dolup taştı. Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Özarslan ve Grup Çığ, sahnede türküleriyle bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Çocuklardan oluşan halk oyunları ekibi ve çocuk korosu da sahne performanslarıyla izleyenleri mest etti.

Volkan Konak'ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak

Canlı yayın sırasında Başkan Şahin, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın adını taşıyacak yeni bir park müjdesi verdi. "Bugün burada sadece bir bayramı değil, geleceğe dair umutları da kutladık," diyen Başkan Şahin, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

"Bugün Umut Büyüttük"

Konuşmasında 23 Nisan'ın çocuklara umut aşılayan bir gün olduğunu belirten Başkan Şahin, "Gözlerimizdeki sevinci geleceğe emanet ettik. Ay yıldızlı bayraklarımız ile birlikte çocuklarımızın neşesi de göğe yükseldi. 23 Nisan'da Mamak'ın sesi, Türkiye'nin umudu olsun," dedi.

Bu görkemli kutlama, 23 Nisan ruhunu yaşatmanın yanı sıra birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

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