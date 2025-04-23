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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'ndan 23 Nisan'da Anlamlı Tören

Etimesgut Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir anma törenine ev sahipliği yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 11:30, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 20:10
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'ndan 23 Nisan'da Anlamlı Tören

Etimesgut Belediye Binası önünde yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı coşkuyla kutlandı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anıldı.

Törene, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, danışmanlar, ilçe protokolü, birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Belediye Başkanı Beşikcioğlu günün anlam ve önemine dair duygu dolu bir konuşma gerçekleştirdi./

"Çocuklarımız Bu Ülkenin En Kıymetli Hazinesidir"

Konuşmasında TBMM'nin açılışının sadece bir meclis binasının değil, bir devrin sona erip halk egemenliğinin başladığının ilanı olduğunu vurgulayan Başkan Beşikcioğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğe duyduğu inancın en güzel göstergesidir. Çünkü çocuklarımız bu ülkenin en kıymetli hazinesidir," ifadelerini kullandı.

"Her Çocuk, Kendi Çağının Umududur"

Çocuklara daha yaşanabilir bir gelecek bırakmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Beşikcioğlu, "Bugünün çocukları, yarının dünyasını inşa edecek olanlardır. Her çocuğun sıcak bir yuvası olsun, yüzü gülsün, hayalleri yarım kalmasın diye çalışıyoruz," dedi.

Beşikcioğlu, konuşmasının sonunda Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri rahmetle andı. Törenin ardından, protokol üyeleri ve davetliler bir sonraki etkinlik alanına geçerek 23 Nisan kutlamalarına devam etti.

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