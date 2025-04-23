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Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit'le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.30'da görüşme olacak, bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 20:40, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 21:41
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Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki soruları üzerine açıklamalarda bulundu. "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit'le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.30'da görüşme olacak, bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var" dedi. Adalet Bakanlığında hangi konuları gündeme getireceklerini sorduklarında hasta tutuklular ve hasta hükümlülerle ilgili taleplerinin olduğunu belirttiler. Ayrıca, cezaevlerindeki ceza süresini doldurmuş ancak cezaevi gözlem kurulları nedeniyle koşullu salıvermeden yararlanamayan hükümlüler için taleplerini ifade ettiler.

Terörle Mücadele ve Türkiye'nin Geleceği

Tüm bu konuları dinleyip değerlendireceklerini belirten Bakan Tunç, "Bu noktada yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar zaten yasal çerçevede yapılanları ilgili kurumlarımız yapıyorlar. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel olarak terör belası vardı. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Bu ülkemiz için çok önemli" dedi. Türkiye yüzyılına başladığımız şu anlamlı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıldönümünü kutladıklarını belirten Tunç, son 40 yılda maalesef ülkenin neredeyse yarım asrı terörle mücadeleyle geçirdiğini ve terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye'nin istediğini vurguladı.

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