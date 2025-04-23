Otomobil ve halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Yusuf K'nin kullandığı 32 AEP 850 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 102. Cadde'de İsa Y'nin kullandığı 32 HO 1085 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Yusuf K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.