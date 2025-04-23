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Erdoğan'dan Marmara Depremi Sonrası Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden hemen sonra başlayan mesaileri kapsamında AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü'nde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 23:17, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 23:18
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Erdoğan'dan Marmara Depremi Sonrası Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular."

Koordinasyon Toplantısı ve Alınan Önlemler

"Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir." Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sebebiyle herhangi bir can kaybının da olmadığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize 'geçmiş olsun' diyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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