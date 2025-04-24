Elbrus Dağı'nda ölen dağcılardan biri ünlü doktor çıktı

Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elbrus Dağı'nda ölen dağcılardan biri ünlü doktor çıktı

Rusya'daki Elbrus Dağı tırmanışı sırasında hipotermi geçirerek hayatını kaybeden dağcıların acı haberi memleketlerine ulaştı. Hayatını kaybeden dağcılardan Kazım Güler'in Bursa'daki Jimmer Hastanesi'nde göz doktoru olduğu öğrenildi. Donmak üzereyken son anda kurtarılan dağcı Cihan Yıldırım'ın AK Parti Genel Başkan Vekili, Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın dünürü olduğu ve hayatını kaybeden dağcılardan birini sırtında taşırken kendisinin de donma tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 18:58, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 20:32
Yazdır

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup Pazar Günü Rusya'ya gitti. Geçtiğimiz gün, 5 kişilik grup Rusya'da bulunan 5 bin 642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaptı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken Alanyalı dağcılar Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardı.

Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan Elbrus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi, zirvedeki 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Manavgatlı Mehmet Kocaakça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalar sonucunda Dr. Kazım Güler'in de cansız bedeni de ulaşıldı.

Acı haber Bursa'ya ulaştı

Hayatını kaybeden dağcılardan Dr. Kazım Güler'in Bursa'daki Jimmer Hastanesi'nde göz doktoru olarak görev yaptığı ailesinin ve hastane yetkililerinin acılı haberi aldıktan sonra İstanbul'a gittikleri ancak cenazelerin henüz Türkiye'ye getirilmediği öğrenildi.

Öte yandan Rusya'daki Elbrus Dağı'nda donmak üzereyken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi tarafından bulunup kurtarılan Cihan Yıldırım ise, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın dünürü olduğu öğrenildi.

Cihan Yıldırım'ın dağcı arkadaşı donmak üzere olan Mehmet Kocaakça'yı bırakmayıp sırtında taşıdığı arkadaşını taşırken kendisinin de donmak üzereyken son anda bulunduğu öğrenildi. Ala'nın, hayatlarını kaybeden dağcılar ile kurtarılan yaralı dağcıların Türkiye'ye ye acilen getirilmeleri ile ilgili Rus bakanlığı ile irtibata geçtiği öğrenildi. Cihan Yıldırım ile birlikte Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu'nun Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber